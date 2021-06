La definizione e la soluzione di: Non si può prendere di petto se si è bassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Do

Altre definizioni con prendere; petto; bassi; Prendere qualcuno a lavorare; Comprendere senza l'uso di un ragionamento; Indietreggiare prima di un salto Prendere La __; Un frate che sta per prendere i voti; Cosi è soprannominato l'amico di Geppetto; Un trattamento per cappotti di lana femminili con cui si imita l'aspetto della pelliccia degli animali; Irrispettoso, screanzato; Quelli di Malta portavano una croce sul petto; Sono più bassi nei discount; Si alternano con i bassi; Tasto che esalta i toni bassi; Si alternano ai bassi; Ultime Definizioni