La definizione e la soluzione di: Non fa parte del clero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Laico

Curiosità/Significato su: Non fa parte del clero Celibato (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Nella religione con celibato, ci si riferisce all'impegno di un membro del clero di vivere senza contrarre matrimonio. Per la Chiesa cattolica il voto 12 ' (1 297 parole) - 23:50, 24 dic 2020

