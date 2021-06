La definizione e la soluzione di: Legumi per zuppe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Ceci

Curiosità/Significato su: Legumi per zuppe Dal (gastronomia) (categoria Piatti a base di Legumi) varie tipologie di Legumi secchi, ovvero lenticchie, piselli e fagioli. Il termine viene anche usato in riferimento a varie zuppe ricavate da queste Leguminose 6 ' (526 parole) - 17:16, 1 giu 2021

