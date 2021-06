La definizione e la soluzione di: Grucce per abiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Ometti

Curiosità/Significato su: Grucce per abiti Gruccia gruccia (dal germanico krukkja, al plurale Grucce), chiamata anche appendino, appendiabiti, o attaccapanni, è un accessorio usato per reggere abiti al 4 ' (497 parole) - 13:19, 21 gen 2021

Altre definizioni con grucce; abiti; Circensi dipinti in viso, dagli abiti buffi; Abiti a brandelli; Indossare abiti sgraziati; Abiti per frati; Ultime Definizioni