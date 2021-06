La definizione e la soluzione di: E' divisa in rioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Città

Curiosità/Significato su: E divisa in rioni rioni di Roma principale: Suddivisioni di Roma. I rioni di Roma costituiscono il primo livello di suddivisione toponomastica di Roma Capitale e indicano le zone del centro 20 ' (1 568 parole) - 23:15, 16 gen 2021

Altre definizioni con divisa; rioni; Suddivisa in livelli numerati, come un'asta; Uomo in divisa; Vi seguono in divisa; E' divisa in piedi; Cocchi, vibrioni e bacilli; I rioni di Siena; Ultime Definizioni