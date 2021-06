La definizione e la soluzione di: Descrive un gas come insieme di piccole particelle in costante movimento casuale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : Teoria Cinetica

Curiosità/Significato su: Descrive un gas come insieme di piccole particelle in costante movimento casuale Elettrone (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) una particella subatomica con carica elettrica negativa che si ritiene essere una particella elementare. insieme ai protoni e ai neutroni, è un componente 130 ' (15 120 parole) - 23:27, 16 mag 2021

Altre definizioni con descrive; come; insieme; piccole; particelle; costante; movimento; La descrive il proiettile; Ogni forma di ricchezza.. come il denaro; In certe zone si mangiano tostati come le fave; Un computer portatile come l'iPad; Come un'azienda di prodotti... anche Doc; L'insieme di animali da allevamento; Insieme all'ordinata in un piano cartesiano; Venne assalito insieme ai figli da serpi marine; Insieme dei proiettili e materiali da sparo; Minuzie, piccolezze; Strumento scolastico che misura piccole lunghezze; Piccole ossa dell'articolazione della caviglia; Le piccole focacce rotonde emiliane; Particelle elementari prive di carica elettrica; Particelle dell'atomo; Particelle delle batterie al litio; Minuscole particelle che ricordano Leibniz; Suono della caduta costante di sferette di liquido; Impianto che tiene costante la temperatura dell'aria; Volubile, incostante; Luogo in cui ci si chiude, ignorando il mondo circostante; Piccolo reparto che precede le truppe in movimento; Promotore di un movimento o di un'associazione; Un movimento.. temuto; Vi seguono nel movimento; Ultime Definizioni