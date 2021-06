La definizione e la soluzione di: Consonanti in buca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : BC

Curiosità/Significato su: Consonanti in buca Dialetto comasco (sezione Consonanti) calza. Le Consonanti pronunciate doppie non sono mai presenti all'interno delle parole, come invece avviene sovente in italiano; sono presenti in fine parola 44 ' (4 876 parole) - 22:22, 8 giu 2021

