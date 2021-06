La definizione e la soluzione di: Chiamare in giudizio un testimone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Citare

Curiosità/Significato su: Chiamare in giudizio un testimone Morte di Giuseppe Uva uno o più presenti in quella stanza, da ritenersi tutti concorrenti materiali e morali». Venne anche ascoltato l'unico testimone, Alberto Biggiogero 16 ' (2 124 parole) - 15:14, 22 giu 2021

