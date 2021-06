La definizione e la soluzione di: Chi la fa, non lavora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Festa

Curiosità/Significato su: Chi la fa, non lavora Chi non lavora non fa l'amore/Due nemici innamorati Chi non lavora non fa l'amore/Due nemici innamorati è un singolo di Adriano Celentano con la moglie Claudia Mori, pubblicato dal Clan Celentano nel 1970 4 ' (309 parole) - 19:53, 6 giu 2021

