La definizione e la soluzione di: Un cantore come Femio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Aedo

Curiosità/Significato su: Un cantore come Femio Femio Nell'Odissea di Omero Femio (in greco F?µ???) è un aedo di Itaca che, mentre Odisseo è assente, intrattiene gli abitanti del palazzo reale con i suoi racconti 2 ' (215 parole) - 19:00, 21 giu 2019

