Soluzione 4 lettere : Eric

Curiosità/Significato su: Il Cantona ex- campione di calcio Éric Cantona Éric Daniel Pierre Cantona (Marsiglia, 24 maggio 1966) è un attore, dirigente sportivo ed ex calciatore francese, di ruolo attaccante. Soprannominato 45 ' (4 340 parole) - 20:54, 8 giu 2021

Filippo, ex nuotatore, due volte campione mondiale; Il portiere friulano campione del mondo nel 1982; Campione.. dei pesi massimi; Joan, il campione mondiale di MotoGP 2020; Un ruolo nel gioco del calcio; Quella di calcio ha undici giocatori; A Barcellona è una squadra di calcio; Lo emettono il capotreno e l'arbitro di calcio;