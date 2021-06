La definizione e la soluzione di: Ha Belfast per capoluogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Ulster

Curiosità/Significato su: Ha Belfast per capoluogo Regno Unito nord-orientale dell'isola irlandese, è principalmente collinare. Il suo capoluogo è Belfast. Nel Regno Unito non si parla un'unica lingua. Sebbene la più parlata 161 ' (15 689 parole) - 16:03, 26 giu 2021

