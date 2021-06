La definizione e la soluzione di: Animale che gli egizi adoravano come sacro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Scarabeo

Curiosità/Significato su: Animale che gli egizi adoravano come sacro Hathor cioè Signora dei morti, e si credeva che accogliesse le anime nell'aldilà (Duat). Gli egizi la adoravano anche come dea della musica, della danza, delle 36 ' (4 278 parole) - 02:30, 18 mag 2021

