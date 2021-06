La definizione e la soluzione di: Il Vittorio ex terzino di Cagliari e Verona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : pusceddu

Curiosità/Significato su: Il Vittorio ex terzino di Cagliari e Verona Federico Dimarco (categoria Calciatori dell'Hellas Verona F.C.) offensivo, prima di venire arretrato nella posizione di terzino sinistro. Mancino di piede, si distingue per la capacità nei cross e la buona tecnica 19 ' (1 346 parole) - 10:38, 8 giu 2021

Altre definizioni con vittorio; terzino; cagliari; verona; Il titolo di Vittorio Emanuele II; Garibaldi vi incontrò Vittorio Emanuele II; Il Vittorio de II sorpasso; 20 .Il Vittorio de Il sorpasso; Località vicina a Cagliari; La grande di Cagliari; Il campo da golf non lontano da Cagliari; Sigla di Cagliari; Dominarono a Verona; La grande di Verona; Un'attrattiva di Verona; E' conosciuta quella di Verona; Ultime Definizioni