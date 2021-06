La definizione e la soluzione di: Vecchio... come un Testamento biblico!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : antico

Curiosità/Significato su: Vecchio... come un Testamento biblico! Antico Testamento cercando la Bibbia ebraica, vedi Tanakh. Antico Testamento (o anche Vecchio Testamento o Primo Testamento) è il termine, coniato e quindi utilizzato prevalentemente 29 ' (1 600 parole) - 15:25, 22 giu 2021

Altre definizioni con vecchio; come; testamento; biblico; Il vecchio nome della Thailandia; Il nuovo segue immediatamente il vecchio; Vecchio nome della capitale del Kazakistan; Vecchio e ammuffito; In mezzo... come una grande stazione!; Offesi... come la religione o il capo dello Stato!; Come il calcolo formato nella colecisti; Genuino... come un pollo!; Libro dell'Antico Testamento esempio di pazienza; Un dono indicato nel testamento; Tali sono i libri del Vecchio e Nuovo Testamento; Nuovo Testamento; Il biblico padre di Matusalemme; La città che diede i natali al biblico Abramo; Diede i natali al biblico Abramo; Grande profeta biblico; Ultime Definizioni