La definizione e la soluzione di: Si usano per misurare la lente del miope. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : diottrie

Altre definizioni con usano; misurare; lente; miope; Li usano i madonnari per disegnare sul suolo; I bimbi lo usano per scivolare sulla neve; Quelli freschi di soia si usano nelle insalate; Lo usano certi decoratori; Strumento per misurare i percorsi non rettilinei sulle carte geografiche; Recipienti dogati per misurare i cereali; Strumento di precisione impiegato per misurare gli angoli; Serve a misurare la forza del vento; Instancabile, solerte, volenteroso; L'equivalente greca della dea romana Proserpina; Cuocere in olio bollente; Persone violente e bestiali; Ultime Definizioni