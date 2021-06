La definizione e la soluzione di: Li usano i madonnari per disegnare sul suolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : gessetti

Curiosità/Significato su: Li usano i madonnari per disegnare sul suolo Stemma di Siena Senio; del 1344 è un pagamento per l'incisione della lupa sul sigillo comunale. Tutti i simboli elencati appaiono sulla copertina di un registro della 10 ' (1 110 parole) - 19:13, 27 dic 2020

Altre definizioni con usano; madonnari; disegnare; suolo; I bimbi lo usano per scivolare sulla neve; Quelli freschi di soia si usano nelle insalate; Lo usano certi decoratori; Lo è tanto un catanese quanto un ragusano; Si usano per disegnare o evidenziare; Disegnare il percorso di una pista o di un campo da golf; Il piccolo insetto del suolo simbolo di operosità; Come gli animali che vivono al suolo; Lo è un aereo che ha toccato il suolo; Lo studio del suolo in un paesaggio; Ultime Definizioni