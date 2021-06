La definizione e la soluzione di: Si usa per pagare in Gran Bretagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : sterlina

Curiosità/Significato su: Si usa per pagare in Gran Bretagna Entente cordiale (sezione Le reazioni in Germania) Entente cordiale (in italiano: "Intesa amichevole") si usa definire l'accordo stipulato a Londra l'8 aprile 1904 tra Francia e Gran Bretagna per il reciproco 19 ' (2 315 parole) - 09:14, 26 mag 2021

Altre definizioni con pagare; gran; bretagna; Pay_, per pagare online; Chi la firma, la dovrà pagare; Lo sceglie chi va all'estero per pagare meno tasse; Si deve pagare alla scadenza; Edificò una grande cinta muraria attorno a Roma; Piccola vasca o grande recipiente; Granuli di origine vulcanica usati in edilizia; Grande garage per il ricovero degli aerei ing; Una regione della Gran Bretagna; Fa parte della Gran Bretagna; La regione della Gran Bretagna che ha per capitale Edimburgo; La Gran Bretagna... in auto; Ultime Definizioni