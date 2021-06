La definizione e la soluzione di: Lo è un'economia non sviluppata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : arretrata

Curiosità/Significato su: Lo e un economia non sviluppata Paesi sviluppati Paesi sviluppati quegli Stati in genere con economie avanzate (non tutti i paesi sviluppati sono con economie avanzate), elevati redditi pro capite e un alto 58 ' (1 467 parole) - 18:04, 27 mag 2021

Altre definizioni con economia; sviluppata; Un’associazione che studia l'economia del Meridione; Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro; In economia, un bene primario come il petrolio; In economia è una variabile casuale detta anche bernoulliana; Una tecnica pittorica sviluppata da Leonardo; Ultime Definizioni