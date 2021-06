La definizione e la soluzione di: Tipo di repubblica come quella italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ParlamentarE

Curiosità/Significato su: Tipo di repubblica come quella italiana Costituzione della repubblica italiana La Costituzione della repubblica italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, che in quanto tale occupa il vertice della gerarchia delle fonti 146 ' (14 514 parole) - 22:30, 18 giu 2021

