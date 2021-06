La definizione e la soluzione di: Termine dialettale per indicare uno scarafaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : bacarozzo

Curiosità/Significato su: Termine dialettale per indicare uno scarafaggio Anti-italianismo (sezione Tipologia di termini dispregiativi) spregiativo, usato per diminuire la persona italiana, abbassandolo al livello di un insetto. Letteralmente tradotto come scarafaggio. Katzelmacher, Katzener: 81 ' (8 906 parole) - 10:22, 22 giu 2021

Altre definizioni con termine; dialettale; indicare; scarafaggio; Termine moderno per film TV o sceneggiato ing; Caso latino che risponde al complemento di termine; Pranzare, in un termine desueto; Quello Medio ebbe termine nel 1492; Termine dialettale per baccano, fracasso o oggetto inutile; Può indicare il motivo; Può indicare moto da luogo; Prefisso usato in ambito scientifico per indicare una colorazione bianca o chiara;