La definizione e la soluzione di: Il tempo verbale greco non definito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : aoristo

Curiosità/Significato su: Il tempo verbale greco non definito Sistema verbale del greco antico nei suoi risultati; può essere fatta o subita dal soggetto. Il sistema verbale del greco antico è caratterizzato da una particolare ricchezza di forme 325 ' (34 262 parole) - 22:06, 22 mar 2021

