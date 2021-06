La definizione e la soluzione di: Tale è qualcosa che non è o non può essere vero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : irreale

Curiosità/Significato su: Tale e qualcosa che non e o non puo essere vero essere e tempo realtà - è pluralità di interpretazioni della verità (non esiste qualcosa che sia vero e qualcosa che sia falso, ma esistono infinite differenze tra le forze 62 ' (8 754 parole) - 00:44, 31 mag 2021

Altre definizioni con tale; qualcosa; essere; vero; Stato che ha per capitale Hanoi; Tale è un prodotto che rispetta l'ambiente; La città capitale amministrativa sudafricana; Interazione vitale fra due organismi; Le polveri che si creano quando qualcosa brucia; Dedicarsi a qualcosa; Lo è qualcosa zuppo di un liquido; Rimediare a qualcosa e andare avanti; Svaghi... che possono essere da tavolo!; Può essere causata da un'arma da taglio o da fuoco; Preparato per essere mangiato; Quella molto leggera può essere fumata legalmente; __ che Dio ti aiuta, ovvero fai del tuo meglio; Il Vittorio ex terzino di Cagliari e Verona; Grande garage per il ricovero degli aerei ing; Il noto Mago il cui vero nome è Aldo Savoldello; Ultime Definizioni