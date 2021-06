La definizione e la soluzione di: Suddivisa in livelli numerati, come un'asta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : graduata

Curiosità/Significato su: Suddivisa in livelli numerati, come un asta New Super Mario Bros. 2 (categoria Errori del modulo citazione - pagine con errori in urlarchivio) mondi che includono 94 livelli così suddivisi: 44 numerati (sono i livelli base) 15 lettera (sono i livelli sbloccati grazie al ritrovamento delle uscite 16 ' (2 050 parole) - 08:58, 13 giu 2021

Altre definizioni con suddivisa; livelli; numerati; come; asta; Pala d'altare suddivisa in vari elementi; Terreni senza dislivelli; Il furgone abitabile come una roulotte; Come dire sequestratrice; Come la linea scura in un libro di Joe R. Lansdale; Quello di agave si usa come dolcificante; Piccola pasta fresca tonda di farina e patate; Una pasta lunga ligure spesso condita con il pesto; Sono un tipo di pasta corta arrotolata; Parasta non portante;