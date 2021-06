La definizione e la soluzione di: Struttura per l'essiccamento del foraggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : fienile

Curiosità/Significato su: Struttura per l essiccamento del foraggio Fienile sorgeva nei fondi agricoli con lo scopo di garantire un adeguato essiccamento del foraggio in seguito al pre-appassimento che avveniva in campo, lo svolgimento 4 ' (517 parole) - 10:20, 13 nov 2020

Altre definizioni con struttura; essiccamento; foraggio; Struttura per neonati o bambini piccoli ing; Lista di argomenti piccola struttura con gradini; La struttura portante del veicolo; La struttura portante... di un veicolo; Graminacea che fornisce un ottimo foraggio; Una leguminosa coltivata come foraggio; Ultime Definizioni