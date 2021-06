La definizione e la soluzione di: Strumento per misurare i percorsi non rettilinei sulle carte geografiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Curvimetro

Curiosità/Significato su: Strumento per misurare i percorsi non rettilinei sulle carte geografiche Astronomia greca - meridiano terrestre fu Eratostene di Cirene, in Egitto. Il metodo che adottò per misurare la lunghezza del meridiano terrestre ebbe come riferimento due città: 27 ' (2 835 parole) - 05:45, 26 mag 2021

