La definizione e la soluzione di: Strumento a corde... per canzoni attorno al falò!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : chitarra

Curiosità/Significato su: Strumento a corde... per canzoni attorno al falo! Lucio Battisti (categoria Partecipanti al Festival di Sanremo) solo per la sua musica e non per il gossip che si crea attorno al personaggio («Lucio Battisti deve essere giudicato per le canzoni che scrive e per le 176 ' (18 233 parole) - 18:44, 3 giu 2021

Altre definizioni con strumento; corde; canzoni; attorno; falò; Strumento scolastico che misura piccole lunghezze; Strumento per misurare i percorsi non rettilinei sulle carte geografiche; Il segno zodiacale con lo strumento di misura; Strumento a lama piatta usato da cuochi e muratori; Il re shakespeariano con la figlia Cordelia; Un antico strumento a corde; I più grossi strumenti a corde; Compatto, concorde; Una piattaforma per ascoltare canzoni in streaming; Sentimento che ha ispirato tantissime canzoni; La hit classifica di canzoni; Il Battisti di tante canzoni; Edificò una grande cinta muraria attorno a Roma; Corpi celesti che orbitano attorno a pianeti; Gli orbitano attorno otto pianeti; Gira attorno a Giove; Ultime Definizioni