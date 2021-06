La definizione e la soluzione di: In storia è l'Età che va dal 1492 al 1789. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : moderna

Curiosità/Significato su: In storia e l Eta che va dal 1492 al 1789 storia significati, vedi storia (disambigua). La storia (dal greco antico ?st???a, historia, “ispezione [visiva]”) "ricerca", "conoscenza", è la disciplina che si occupa 35 ' (4 549 parole) - 23:32, 10 giu 2021

Altre definizioni con storia; 1492; 1789; La storia della vita di una persona; E' ricordato come Il padre della storia; Lungo capitolo di storia; Lo è la storia di sempre; Quello Medio ebbe termine nel 1492; Avvenne il 12 ottobre 1492; Il Medio finì nel 1492; Ultime Definizioni