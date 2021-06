La definizione e la soluzione di: Stato che ha per capitale Hanoi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : vietnam

Curiosità/Significato su: Stato che ha per capitale Hanoi Hanoi Hanoi (in scrittura Ch? Qu?c Ng?: Hà N?i; in scrittura Ch? Hán: ??) è la capitale del Vietnam. Situata nel nord del Paese sulla riva destra del fiume 22 ' (2 318 parole) - 19:15, 9 giu 2021

Altre definizioni con stato; capitale; hanoi; Offesi... come la religione o il capo dello Stato!; Cittadini dello stato fra Togo e Costa d'Avorio; Intromissioni straniere negli affari di uno stato; Stato africano che fu la prima colonia italiana; La città capitale amministrativa sudafricana; Capitale dello stato USA della Virginia; Capitale del Cile; La capitale dell'Albania; Ultime Definizioni