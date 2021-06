La definizione e la soluzione di: Sono morte in un capolavoro di Nikolaj Gogol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Anime

Curiosità/Significato su: Sono morte in un capolavoro di Nikolaj Gogol Le anime morte pubblicato nel 1842 dallo scrittore russo Nikolaj Vasil'evic Gogol'. Fu pubblicato originariamente col titolo Le Avventure di Cicikov, e il sottotitolo Poema imposto 7 ' (961 parole) - 23:02, 21 giu 2021

Altre definizioni con sono; morte; capolavoro; nikolaj; gogol; Lo sono Reinhold Messner e Simone Moro; Sono più bassi nei discount; Così sono dette le stelle che sfrecciano nel cielo; Così sono anche detti gli abitanti di Livorno; Paura morbosa della morte; Il dio greco della morte; La morte delle cellule; _ di marzo: morte di Cesare; Un capolavoro del Louvre; La cattedrale di Barcellona capolavoro dell'architetto Gaudí; Il capolavoro di Virgilio; Il capolavoro manzoniano; Un arzigogolo da avvocati; Una commedia di Gogol; La fine.... di Gogol; Il Bulba di Gogol;