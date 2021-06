La definizione e la soluzione di: Situazione ripetuta... come quella elettorale!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : tornata

Curiosità/Significato su: Situazione ripetuta... come quella elettorale! Indira Gandhi (sezione Il primo mandato come primo ministro) fazione riuscirono a rimanere comunque al governo e la successiva campagna elettorale la vide trionfare. Nell'agosto del 1971 firmò un trattato ventennale di 21 ' (2 274 parole) - 15:56, 12 giu 2021

Altre definizioni con situazione; ripetuta; come; quella; elettorale; Situazione critica imprevedibile; Adattarsi a una situazione sgradita riuscendo a trarne un utile; Un cambiamento della situazione; La situazione in cui i titoli di Borsa volano; Le compie il matematico che effettua ripetutamente una serie di calcoli; Breve preghiera ripetuta più volte; Modello Lancia chiamato come una lettera; La Comello conduttrice e cantante; Anormale... come lo statuto di certe regioni!; Come Gianrico Carofiglio ed Elena Ferrante; Splendente come in un brano di Donatella Rettore; Quella Costituente italiana terminò nel 1948; Quella grande fu combattuta dal 1914 al '18; Quella dell'amore era cantata da Battiato; La telefonia opposta a quella fissa; In quello elettorale si elegge un parlamentare; Contenitore elettorale; Ultime Definizioni