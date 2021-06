La definizione e la soluzione di: Sistema statale come quello di Germania e Austria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : federale

Curiosità/Significato su: Sistema statale come quello di Germania e Austria Impero austro-ungarico L'Impero austro-ungarico, o semplicemente Austria-Ungheria, intesa come k. u. k. Doppelmonarchie (kaiserliche und königliche Doppelmonarchie, "Duplice 43 ' (4 510 parole) - 14:04, 27 giu 2021

