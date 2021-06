La definizione e la soluzione di: Il Sali ex Presidente della Repubblica di Albania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : berisha

Curiosità/Significato su: Il Sali ex Presidente della Repubblica di Albania Sali Berisha precedenza Presidente della Repubblica dal 1992 al 1997 Ex segretario del comitato del Partito del Lavoro presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Tirana 11 ' (978 parole) - 23:49, 19 mag 2021

