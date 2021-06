La definizione e la soluzione di: Ruotare per togliere o aprire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : svitare

Curiosità/Significato su: Ruotare per togliere o aprire Tekki Nidan solare Spostare il piede sinistro sopravanzando shinobi-ashi, aprire la mano sinistra e Ruotare il braccio destro teso verso la parte frontale del corpo fino 4 ' (557 parole) - 01:00, 22 gen 2016

