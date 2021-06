La definizione e la soluzione di: Roccia grigia usata per coprire tetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ardesia

Curiosità/Significato su: Roccia grigia usata per coprire tetti preferito per le incisioni rupestri della Valcamonica; inoltre vi sono numerosi giacimenti di ardesia, chiamata piòda, usata un tempo per coprire i tetti delle

