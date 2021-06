La definizione e la soluzione di: Il Roberto ex attaccante e dirigente della Juve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : bettega

Curiosità/Significato su: Il Roberto ex attaccante e dirigente della Juve Roberto Bettega Roberto Bettega (Torino, 27 dicembre 1950) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Da sempre alla Juventus, società nelle 39 ' (3 187 parole) - 21:05, 6 mag 2021

