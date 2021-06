La definizione e la soluzione di: Riso italiano a chicco grande e bianco per risotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : arborio

Curiosità/Significato su: Riso italiano a chicco grande e bianco per risotti Riso (alimento) chicco più bianco e levigato. Il Riso così ottenuto è noto come Riso lavorato o raffinato. Esso viene infine selezionato e confezionato. Risone Riso non 42 ' (4 955 parole) - 11:06, 3 mag 2021

Computer che condivide risorse in una rete ing; Può esserlo il vetro o il riso; Granello di riso o caffè; Musicò Il paese del sorriso; Le emoticons in italiano; Il Mario divenuto premier italiano nel 2021; Quella Vecchia è un diffuso brandy italiano; Una compianta protagonista del circo italiano; Un chicco; Chicco di sabbia; Chicco d'uva; Un chicco alimentare; Quella grande fu combattuta dal 1914 al '18; Tra le 7 meraviglie del mondo Grande muraglia __; Divenuto più grande; Grande nave da guerra del Seicento; Dopo di essa un manto bianco ricopre gli esterni; La cantava Franco Battiato L'era del __ bianco; Colore intermedio tra il nero e il bianco; Bevanda rinfrescante di colore bianco opaco; Crostacei da risotti;