La definizione e la soluzione di: Si rimuove dalle dita per un intervento chirurgico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : smalto

Curiosità/Significato su: Si rimuove dalle dita per un intervento chirurgico Appendicite (sezione intervento chirurgico) inizialmente, non meritevole di un consulto chirurgico o di un ricovero ospedaliero urgente. Generalmente, l'intervento chirurgico rappresenta il trattamento 64 ' (7 305 parole) - 19:35, 9 mar 2021

Altre definizioni con rimuove; dalle; dita; intervento; chirurgico; Rimuovere da una carica; Si misurano come distanze dalle basi; Pianta dalle bacche lassative; Liberare sostanze grezze dalle impurità; Pesti dalle botte; Una pasta lunga ligure spesso condita con il pesto; Neurologica perdita parziale della motilità; Rivelazione sgradita della trama di un film ing; Una parte di rendita maturata e non ancora riscossa; Dovuto a un intervento soprannaturale; L'intervento determinante; Ultime Definizioni