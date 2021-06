La definizione e la soluzione di: Razza bovina diffusa in Toscana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : chianina

Curiosità/Significato su: Razza bovina diffusa in Toscana Chianina ( Chianina (Razza bovina)) La chianina è una Razza bovina italiana della zona di Siena un tempo utilizzata come forza motrice e ora allevata esclusivamente per la produzione di carne 10 ' (1 251 parole) - 11:14, 17 apr 2021

Altre definizioni con razza; bovina; diffusa; toscana; Razza di pecore tipiche del nord della Scozia; Le corazzate del ’700; Imbarazza gli acquirenti; Lo dice... l'imbarazzato; Diffusa varietà di olive greche; Diffusa marca tedesca di gomme e liquorizie ted; Malattia da carenza nutritiva diffusa nell'800; Diffusa filosofia orientale; La città toscana con gli stabilimenti Piaggio; Popolo dell'antica Toscana; La provincia toscana con Montecatini Terme; Faccio... in Toscana; Ultime Definizioni