La definizione e la soluzione di: Qui Badoglio firmò in segreto la resa agli Alleati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : cassibile

Curiosità/Significato su: Qui Badoglio firmo in segreto la resa agli Alleati Caduta del fascismo (sezione Badoglio è nominato nuovo Capo del Governo) prendere contatti con gli Alleati per trattare la resa. Poche settimane dopo, il 3 settembre, il governo Badoglio firmò con gli Alleati l'armistizio di Cassibile 64 ' (7 536 parole) - 11:48, 26 giu 2021

Altre definizioni con badoglio; firmò; segreto; resa; agli; alleati; Vi si firmò l'armistizio tra la Francia e Vittorio Amedeo III; Il suo segreto è noto a tutti; Un segreto.. da dive; Agisce in gran segreto; Mantenere il segreto; Relativi a Santa Teresa d'Avila; Resa estremamente liscia; Un segno di presagio; Una sferzante presa in giro; Taglio del maiale cucinato arrosto o al forno; Tecnica decorativa del taglia e incolla fra; Un piccolo bagaglio, spesso a mano; Un antico nome della città di Cagliari; Alleati in affari;