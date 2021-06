La definizione e la soluzione di: Quello di agave si usa come dolcificante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : sciroppo

Curiosità/Significato su: Quello di agave si usa come dolcificante Saccarosio (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) retrogusto di liquirizia e un altissimo potere dolcificante; quest’ultima è una caratteristica in comune con l’agave che però mantiene un restrogusto neutro 28 ' (3 206 parole) - 09:28, 18 mag 2021

