La definizione e la soluzione di: La quantità che si riesce a bere in un colpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : sorsata

Altre definizioni con quantità; riesce; bere; colpo; A volte... si oppone alla quantità!; Una quantità non ancora fissata; Quantità trascurabile; Indica grande quantità; Non riesce in niente; Se riesce sono risate; Non riesce in tutte le ciambelle; Che non si riesce a svelare; Molto facile come bere un __ d'acqua; Temperatura a cui è consigliato bere vini rossi; Si riempiono prima di bere; Trattorie in cui si va più per bere che per mangiare; La buca del golf realizzata con un solo colpo; Organizzatore di un colpo da malviventi; Colpo che rintrona; Colpo di disturbo sul ring; Ultime Definizioni