La definizione e la soluzione di: Prelevati... come tributi!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : riscossi

Curiosità/Significato su: Prelevati... come tributi! Hunger Games (film) (sezione Tributi) coinvolto tutti i distretti. Ogni anno, come punizione per aver scatenato la rivolta, in ogni distretto vengono prelevati un ragazzo e una ragazza, di età compresa 30 ' (4 071 parole) - 12:57, 18 giu 2021

Altre definizioni con prelevati; come; tributi; Patologo: esamina i tessuti prelevati con le biopsie; Come un carattere genetico che non è recessivo; Biforcuta... come la lingua dei serpenti!; Vorticoso... come può essere un aspirapolvere!; Come una voce acuta e sgradevole; Contributi per beneficenza; I contributi all'impresa; Ultime Definizioni