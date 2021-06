La definizione e la soluzione di: Pratica ripetuta per allenare il corpo o la mente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : esercizio

Curiosità/Significato su: Pratica ripetuta per allenare il corpo o la mente Tennis (sezione Set o partita) distingue per la sua completezza in 4 fattori diversi: fisico, tecnico, tattico e mentale. L'ultimo è probabilmente il più complicato da allenare e sviluppare 64 ' (9 379 parole) - 18:32, 23 giu 2021

Altre definizioni con pratica; ripetuta; allenare; corpo; mente; La competenza pratica in una disciplina; Fase di pratica dei motori nuovi; Sportivi che praticano dieci discipline insieme; Atleta che pratica la corsa a piedi; Situazione ripetuta... come quella elettorale!; Le compie il matematico che effettua ripetutamente una serie di calcoli; Breve preghiera ripetuta più volte; Il corpo militare dei soldati a piedi; In Egitto aveva testa umana e corpo di leone; Entrato nel corpo mediante le vie respiratorie; Dà corpo alle ombre; Quella molto leggera può essere fumata legalmente; Estremamente ripido; Molto velocemente in un batter d'__; Gemma tipicamente viola o purpurea; Ultime Definizioni