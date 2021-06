La definizione e la soluzione di: Il popolo più alto dell'Africa per antonomasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : watussi

Curiosità/Significato su: Il popolo piu alto dell Africa per antonomasia Marina militare romana (sezione Età alto Imperiale) che per i romani era il confine per antonomasia. Tra i prefetti a capo della Classis Augusta Germanica Pia Fidelis risulta, da un'epigrafe, anche il nome 244 ' (26 570 parole) - 15:13, 25 mag 2021

Altre definizioni con popolo; alto; dell; africa; antonomasia; Relativo all'antico popolo della Francia; A Roma, Via fra Piazza del Popolo e Piazza Venezia; Le trascinano i capipopolo; Il popolo che adorava il dio Kukulkan; Indietreggiare prima di un salto; Il monte più alto della Cordigliera delle Ande; Anagramma di appalto che rima con dato; Un salto da acrobata; Il nome del Freud della psicanalisi; Il medico specialista delle malattie della vista; L'Operazione dello sbarco in Normandia ing; Sono originari della Baviera o Berlino; Stato africano che fu la prima colonia italiana; Lo stato africano in cui nasce il fiume Limpopo; Animale simile al cinghiale diffuso in Africa; Nome generico dei popoli del Nord Africa; Il geloso per antonomasia; E’ contrario per antonomasia; Lo è l'iperbole o l'antonomasia; E' Roma per antonomasia; Ultime Definizioni