La definizione e la soluzione di: Piccolo reparto che precede le truppe in movimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : avamposto

Curiosità/Significato su: Piccolo reparto che precede le truppe in movimento 1945 più di una settimana. 16 febbraio – truppe statunitensi sbarcano a Corregidor nelle Filippine. 16 febbraio – truppe statunitensi riconquistano la penisola 31 ' (3 547 parole) - 02:34, 13 giu 2021

Altre definizioni con piccolo; reparto; precede; truppe; movimento; Piccolo sportello nel pavimento; Piccolo frutto arancione tipico dell'estate; Un piccolo bagaglio, spesso a mano; Il piccolo insetto del suolo simbolo di operosità; Reparto dell'esercito formato da più reggimenti; Un reparto da grande azienda; Nella sezione e nel reparto; Reparto abbreviazione; Parenti... precedenti; Colpire l'auto che precede; Precede il sesto; Nel tratto precedente al traguardo; Truppe da sbarco; Il disegnatore che creò i fumetti di Sturmtruppen; Sfilata di truppe; Le truppe dell' ONU; Promotore di un movimento o di un'associazione; Un movimento.. temuto; Vi seguono nel movimento; Il movimento di Dante che era dolce e novo; Ultime Definizioni