La definizione e la soluzione di: La pianta che in inglese è ginger. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : zenzero

Curiosità/Significato su: La pianta che in inglese e ginger ginger (bevanda) Il ginger (talvolta chiamato anche spuma rossa o con il diminutivo gingerino) è una bevanda non alcolica soft drink a base di zenzero (in inglese, appunto 968 byte (106 parole) - 14:29, 16 gen 2020

