La definizione e la soluzione di: Ha perso un arto in guerra o in un incidente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : mutilato

Curiosità/Significato su: Ha perso un arto in guerra o in un incidente guerra di secessione americana l'amputazione di almeno un arto in battaglia. I morti dell'esercito dell'Unione, pari al 15% di tutti coloro che servirono nella guerra, è stato così ripartito: 106 ' (12 872 parole) - 19:34, 22 giu 2021

