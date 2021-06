La definizione e la soluzione di: Parole recitate per rivolgersi a una divinità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : preghiere

Curiosità/Significato su: Parole recitate per rivolgersi a una divinita Preghiera (categoria Collegamento interprogetto a Wikisource presente ma assente su Wikidata) (disambigua). La preghiera è una delle pratiche comuni in molte religioni. Essa consiste nel rivolgersi alla dimensione del sacro con la parola o con il pensiero; 23 ' (2 879 Parole) - 12:54, 7 apr 2021

Altre definizioni con parole; recitate; rivolgersi; divinità; Paroletta che ne fa risparmiare diverse altre; Insieme di parole usate per evitarne una sola; Parole che lusingano l'amor proprio; Formano la frase - Parole; Un modo di rivolgersi alla persona amata; Una divinità adorata nell'antico Egitto; Divinità fenicia; La massima divinità latina; Negò... la divinità di Gesù;