La definizione e la soluzione di: Ottiene asilo in un Paese diverso dal proprio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : rifugiato

Curiosità/Significato su: Ottiene asilo in un Paese diverso dal proprio Nauru sull'isola un campo d'accoglienza australiano per immigrati clandestini. 2004: Si aggrava la crisi economica in cui il Paese versa da anni. Dal 2001 una 27 ' (3 065 parole) - 10:11, 24 mag 2021

Altre definizioni con ottiene; asilo; paese; diverso; proprio; Cosi ottiene chi scrocca; Con le belle s'ottiene tutto; Se ne ottiene una tintura medicinale; Si ottiene trapanando; L'asilo dei più piccini; Concedeva il diritto d'asilo; Frequentano l'asilo nido; L'asilo per i più piccini; Il solo paese al mondo a maggioranza ebraica; Il paese natale di Giacomo Leopardi; Musicò Il paese del sorriso; Il Paese del Dalai Lama; Diverso dal solito; Se le dà chi vuole apparire diverso da quello che è; Diverso, differente; Relativo al trasferimento... in un paese diverso; Proprio di un regime alimentare specifico; Parole che lusingano l'amor proprio; Piene proprio fino all'orlo; Dev'essere del proprio sacco; Ultime Definizioni